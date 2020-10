"Rui Pedro Soares teve atitudes de falta de respeito com os sócios"

Caso ganhe as eleições do Belenenses (clube), Carlos Canhoto Fernandes não prevê qualquer entendimento com o líder da SAD e pretende chegar à I Liga com a equipa que está nos distritais.

Antigo atleta de um clube e filho de um antigo dirigente, Carlos Canhoto Fernandes é um apaixonado pelo Belenenses e nos últimos 12 anos foi muito interventivo nas Assembleias Gerais do clube, como contou em entrevista a O Jogo publicada esta quinta-feira. Numa delas, foi um dos sete sócios que votou contra a abertura do capital da SAD em 2012. "Na altura, dois vice-presidentes da minha lista foram até Madrid falar com o Jorge Mendes e foi pedida uma semana ao então presidente, António Soares. Mas sei que, na altura, a realidade do clube era complicada, com várias penhoras", recorda, a O JOGO.

Sobre a passagem pelo Restelo da Codecity, empresa detida por Rui Pedro Soares e acionista maioritária da SAD belenense, o candidato confessa que nunca se identificou com a aquela equipa. "Ainda quando jogava no Restelo me dizia muito pouco. Não é viável uma SAD sem o clube ter a maioria do capital. Aquilo era uma empresa gerida por uma pessoa e, enquanto belenense, mexia comigo. Além disso, Rui Pedo Soares teve atitudes de falta de respeito com os sócios", sublinha, não prevendo qualquer acordo para que a SAD regresse ao Restelo: "O clube vendeu os 10 por cento que tinha na Sociedade. Aquela já não é uma equipa nossa e cada entidade tem de seguir o seu caminho."

E o caminho do Belenenses, caso Carlos Canhoto Fernandes ganhe as eleições, será feito com a atual equipa que está atualmente na I Divisão da Associação de Futebol de Lisboa e o futuro passa pela criação de uma nova Sociedade Desportiva. "Se vencermos, assim que tomarmos posse, vamos logo avaliar a constituição de uma SAD ou SDUQ. Mas o clube tem de ter sempre a maioria do capital", alerta.

Escolas do Belenenses para aumentar

O Belenenses tem atualmente 12 escolas do clube espalhadas pelo distrito de Lisboa e Carlos Canhoto Fernandes pretende chegar às duas dezenas. "Tem de haver uma ligação direta com as escolas para identificar os talentos e trazer os melhores para poderem treinar no Restelo", ressalva o candidato da lista B.

Se for eleito, o economista pretende fazer várias parcerias com autarquias da zona metropolitana de Lisboa, como Oeiras, Cascais e Sintra ou até mesmo com municípios da Margem Sul do Tejo. "Somos um clube nacional e uma marca muito forte. Em qualquer sítio do país há um belenense. Mas parece que este momento o nosso crescimento está mitigado e precisamos de marcar o alargamento, porque somos uma marca forte. Por exemplo, dada a proximidade do Restelo, vejo com bons olhos a criação de um centro de estágios em Oeiras", aponta.

As eleições do Belenenses são no sábado. Carlos Canhoto Fernandes concorre contra o atual presidente Patrick Morais de Carvalho (lista A) e Luís Figueiredo (lista C).