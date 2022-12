Rui Pedro Soares responde a Ricardo Sousa: "Não sei em que qualidade tentou falar"

Rui Pedro Soares dá a sua versão da transferência do médio para o Lech Poznan e acusa Ricardo Sousa de se intrometer na carreira do filho

A transferência de Afonso Sousa para o Lech Poznan (Polónia), no verão, voltou a dar que falar por causa de declarações de Ricardo Sousa, pai do médio, sobre o assunto. O treinador do Mafra disse, recentemente, que o filho passou por um contexto complicado no Jamor e que só saiu porque os valores pedidos assim o determinaram.

A O JOGO, Rui Pedro Soares, presidente da B SAD, considerou estas declarações uma "mentira e injustiça" e que "revelam ingratidão". "Ricardo Sousa, não sei em que qualidade, tentou falar connosco sobre propostas para o filho. De Portugal só recebemos uma oferta de 250 mil euros. Uns dias depois, o Lech Poznan ofereceu-nos 400 mil euros, que também recusámos. Fechámos depois por 800 mil euros, porque Afonso Sousa e o pai é que pediram para aceitar", contou, adiantando que "Deco, agente que intermediou a operação, prescindiu da sua comissão".

Depois de duas épocas no Jamor, Afonso Sousa transferiu-se para a Polónia por 800 mil euros. O dirigente diz que "Deco, agente que intermediou a operação, prescindiu da comissão".

O dirigente afirma que "Afonso foi sempre apoiado na B SAD", onde "teve boas condições de trabalho e recebeu os vencimentos nos dias certos". "Em 2020, nenhum clube o queria, porque diziam que era fraco psicologicamente e, nestes dois anos, vi que não era assim. Apesar de não ter feito uma época positiva quando descemos, vejo-o com capacidade de se afirmar em qualquer equipa", elogiou. O dirigente frisou que "Ricardo Sousa promoveu-se à custa do filho", quando a B SAD jogou com o Mafra para a Taça da Liga. "Até diretos nas redes sociais fez com o filho. Fomos eliminados e o Afonso Sousa fez uma exibição fraca, porque estava condicionado pelo pai", criticou.

Leia também Cristiano Ronaldo "Cristiano Ronaldo merecia um final de carreira diferente, lamento" Bernardeschi foi colega de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus e ficou com boa impressão do português. "Pelo homem que é", merecia um final de carreira "diferente", aponta o extremo italiano.