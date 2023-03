Rui Nabeiro: Pedro Proença destaca "figura consensual" que marcou gerações

Redação com Lusa

Presidente da Liga recorda o sonho concretizado de levar o Campomaiorense ao principal escalão português.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, considerou esta terça-feira Rui Nabeiro uma "figura consensual" que marcou gerações, lembrando que o futebol era uma das suas "grandes paixões" e que conduziu o Campomaiorense ao escalão máximo.

"O Comendador Rui Nabeiro foi uma figura consensual, que marcou várias gerações, nas mais variadas áreas da sociedade portuguesa. E o desporto, em particular o futebol, uma das suas grandes paixões, não foi exceção", afirmou, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

Proença salientou que Rui Nabeiro percebeu a importância de colocar o Alentejo no mapa do futebol profissional e que acabou por conseguir concretizar o "sonho" de conduzir o Campomaiorense à I Liga.

"Feito que a população celebrou com um entusiasmo que pude testemunhar nas várias vezes em que, como árbitro, tive o prazer de apitar em Campo Maior, onde tive a oportunidade de conhecer mais de perto a personalidade cativante e afável que todos reconhecem ao Comendador Rui Nabeiro. Acabaria, dizem que desiludido, por afastar-se de um futebol em que não se revia", frisou.

O presidente da LPFP salienta que trabalha todos os dias para que o futebol profissional "não desiluda figuras com tamanha grandeza moral e intelectual", referindo que pessoas como Rui Nabeiro fazem falta "no futebol e em todas as áreas da sociedade".

"A sua partida deixa-nos um vazio impossível de preencher. Mas aquilo que representa deixa-nos um exemplo que temos a obrigação de seguir. Ou pelo menos tentar. É essa a maior homenagem que lhe podemos fazer", conclui.

O empresário Rui Nabeiro morreu no domingo aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do grupo.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu no domingo (dia 19 de março), o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", lê-se num comunicado enviado pelo grupo.

O comendador Rui Nabeiro "encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios", acrescentou então a mesma fonte.