Rui Moreira: "É de importância vital manter a sede da Liga no Porto"

A apresentação do projeto do novo edifício sede da Liga Portugal decorreu esta segunda-feira

Na apresentação do projeto do novo edifício sede da Liga Portugal, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, salientou "a importância vital em manter a sede da Liga Portugal no município do Porto", relembrando que em 1978, ano de fundação do organismo, "a cidade do Porto decidiu oferecer um terreno à Liga, uma vez que havia a necessidade de a cidade possuir uma grande estrutura desportiva".

"Esta foi uma negociação que decorreu ao longo dos últimos três anos e meio, sendo que o facto de nada transparecer é demonstrativo da qualidade das pessoas com quem estamos a negociar", acrescentou o autarca.

O início das obras está previsto para junho de 2021. O edifício será composto por sete andares, contando com um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas, o primeiro museu das competições profissionais e, ainda, uma zona de Futebol ITECH.