Rui Costa, Varandas e Salvador são novidades no Thinking Football Summit

Os presidentes do Benfica, Sporting e Braga vão juntar-se a dirigentes do FC Porto, V. Guimarães e Famalicão na segunda edição do evento promovido pela Liga Portugal.

A segunda edição do Thinking Football Summit, fórum promovido pela Liga Portugal com vista à discussão de temas relacionados com futebol, vai contar com a presença de Rui Costa, Frederico Varandas e António Salvador, presidentes do Benfica, Sporting e Braga, respetivamente.

Os dirigentes juntam-se a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, Miguel Ribeiro, líder da SAD do FC Famalicão e António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, que foram oradores na primeira edição do evento, em 2022.

A segunda edição do Thinking Football Summit vai ter lugar entre os dias 7 e 9 de setembro, no Super Bock Arena, no Porto.