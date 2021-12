Rui Costa abriu o marcador, mas Espanha bateu Portugal no Jogo do Centenário

Jogo que assinalou os 100 anos passados sobre o primeiro jogo da Seleção Nacional terminou com vitória espanhola, apesar de Rui Costa até ter marcado primeiro...

O Pavilhão João Rocha foi ontem palco do "Jogo do Centenário", que juntou velhas glórias de Portugal e Espanha para uma festa que acabou em "fiesta", com triunfo espanhol (7-4). Mas, apesar do resultado, os cerca de três mil adeptos que encheram o recinto, não saíram tristes.

Alguns momentos musicais, protagonizados por DJ Kura, Supasquad, Beatbombers e Sara Correia, antecederam o pontapé de saída da partida, que começou praticamente com o golo madrugador de Rui Costa. Porém, rapidamente os espanhóis chegaram ao 3-1, com Marchena e David Villa, este a bisar, em grande destaque.

Outra das figuras da primeira parte foi Vítor Baía, que realizou um punhado de grandes intervenções. Já Pauleta apontou o melhor golo da primeira parte. Ainda assim, um dos momentos mais aplaudidos foi o túnel de Rui Costa sobre o também ex-benfiquista Marchena.

No segundo tempo Portugal entrou a marcar, novamente por Pauleta, mas foi Rui Costa quem mais se destacou com fintas a deixar os espanhóis de olhos trocados. No entanto, apesar dos malabarismos, a Espanha foi mais eficaz, com Luís Garcia a bisar, e nem as excelentes intervenções de Ricardo e os dois golos de Pauleta evitaram o triunfo espanhol.

No final da festa, que teve Cândido Costa como repórter muito especial, os jogadores receberam os aplausos do público, que ficou seguramente com água na boca para os próximos duelos ibéricos, estes mais a sério e a contar para a Liga das Nações.