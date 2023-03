Rio Ave bate Vizela em jogo particular

Rioavistas venceram em casa por 3-1.

Rio Ave e Vizela aproveitaram a paragem de seleções e realizaram um jogo de preparação na manhã desta sexta-feira. O jogo, disputado no estádio dos vilacondenses, terminou com a vitória da equipa da casa, por 3-1.

Leonardo Ruiz fez o primeiro golo do jogo e Samu empatou pouco depois. Já na segunda parte, perto do final do encontro, Bruno Ventura, dos sub-23 do Rio Ave, bisou e colocou o resultado final em 3-1.

Do lado dos minhotos, Tulipa não contou com os internacionais Manuel Baldé (Guiné-Bissau), Ivanildo Fernandes (Cabo Verde), Osama Rashid (Iraque), Alejandro Alvarado (EUA Sub-20) e Osmajic (Montenegro) e com os lesionados Bruno Wilson e Kiki. Alex Mendez, Kiko Bondoso e Nuno Moreira, em gestão de esforço, também não jogaram. Face a estas ausências, Tiago Carvalho, Sequeira e Ventura, dos Sub-23, e Tiago Brito e Martim Boloto, dos sub-19, foram chamados.