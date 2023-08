Revogado o acordo de fusão entre Cova da Piedade e B SAD

Estádio do Cova da Piedade

Redação com Lusa

O Cova da Piedade e a B SAD revogaram o acordo de fusão que tinham celebrado em março, tendo em vista a formação de uma nova sociedade desportiva para disputar as competições profissionais, anunciou esta quinta-feira o clube.

Em comunicado, o Cova da Piedade explica que as duas partes reuniram-se "para redefinir objetivos e a forma de continuação da parceria", tendo optado por colocar um termo à ligação.

"Dessa reunião resultou, de comum acordo e com total transparência, honestidade e amizade, que durante todo este tempo que presidiu às relações clube/SAD não estavam reunidas as condições para continuar o projeto em comum", revelou o clube da margem sul do Tejo.

Nesse sentido, o Cova da Piedade e a Codecity Sports Management, sociedade liderada por Rui Pedro Soares, que detinha a B SAD, decidiram "revogar a parceira e cada um seguir o seu caminho de forma autónoma".

A decisão de colocar um ponto final na fusão entre o Cova da Piedade e a B SAD surge cerca de uma semana depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) ter recusado uma providência cautelar da nova sociedade para impedir o recomeço da II Liga sem a reintegração da B SAD.

O Cova da Piedade pretendia ocupar o lugar da B SAD nas competições nacionais, mas vai, desta forma, seguir a segunda opção votada pelos sócios, em março, que passa por retomar a equipa de futebol sénior do clube a partir da 2.ª Divisão distrital da AF Setúbal.

A B SAD, que disputou a II Liga na época 2022/23, foi despromovida à Liga 3, após ser derrotada pelo Länk Vilaverdense no play-off de despromoção e subida, com um empate 1-1 no Minho e uma derrota em casa, em Rio Maior, por 1-0.

Em julho, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recusou a inscrição da nova sociedade desportiva na Liga 3, decisão que a deixava dependente da aceitação da providência cautelar interposta no TAD para continuar nas competições nacionais.