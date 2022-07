Reveladas as condicionantes dos sorteios da Liga Bwin e Liga SABSEG

Primeira bola com sistema tecnológico com estreia marcada para o play -off

Explicações dadas pela Liga Portugal na véspera do sorteio das competições europeias

O sorteio dos calendários 2022/23 da Liga Bwin e Liga SABSEG encerra, como é habitual, algumas condicionantes, "a fim de se proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias", refere a Liga Portugal. Os sorteios, recorde-se, terão lugar esta terça-feira.

Desde a segunda metade da competição ser um espelho da primeira ou tentar evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (Champions League, Liga Europa e Conference League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas competições, são algumas das medidas anunciadas.

Condicionantes do sorteio da Liga Bwin

1 - A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2 - As seguintes equipas não poderão jogar simultaneamente em casa ou fora, na mesma jornada (i.e., se uma joga em casa a outra terá que jogar fora): a. Benfica e Sporting; b. FC Porto e Boavista; Braga e Vitória; d. Gil Vicente e Famalicão (solicitação das Forças de Segurança)

3. - Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa dispute consecutivamente em casa ou fora, os seus jogos com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média: a. FC Porto - 17,67 pontos; b. Sporting - 17,00 pontos; c. Benfica - 16,33 pontos; d. SC Braga - 15,00 pontos; e. Vitória SC - 12,00 pontos.

4 - Evitar, na medida do possível, que a mesma equipa tenha duas deslocações consecutivas às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores;

5. Evitar, na medida do possível, que um clube que dispute um jogo com uma equipa participante nas competições europeias (Champions League, Liga Europa e Conference League) dispute o jogo da jornada imediatamente seguinte novamente com um clube participante nessas mesmas com petições: nas jornadas 6 ,9 ,11, 21, 24, 28, 32 não poderá haver jogos entre equipas da UEFA Champions League e UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League;

6. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas: a. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as equipas das ilhas (1ª, 2ª, 3ª, 4ª jornada casa e fora); b. As equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeias não podem jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (1ª,. 2ª, 3ª e 4" jornada); c. Jornada 1 - Marítimo e Casa Pia, jogam na qualidade de visitante.

Liga Portugal2 SABSEG

1. A segunda metade da competição terá que ser um espelho da primeira;

2. As duas equipas B em competição (FC Porto B e Benfica B) deverão jogar entre si na última jornada de cada volta;

3. Outras circunstâncias de força maior ou excecionais devidamente comprovadas: a. Jornada 1 - Tondela, BSAD e Torreense jogam na qualidade de visitante; b. Jornada 34: BSAD, joga na qualidade de visitante.