Retribuições na arbitragem: uma goleada europeia nos salários

TEMA - Bruno Paixão arrecadou no último ano como juiz 44 mil euros brutos e diz-se em "falência técnica" para tentar explicar a sua inocência no âmbito do processo "Saco Azul". Como em quase todos os outros sectores, também na arbitragem a distância nas remunerações de Portugal para os principais campeonatos da Europa é abissal. Um juiz espanhol, por exemplo, pode ganhar de vencimento base quatro vezes mais do que um árbitro internacional português, e a diferença é ainda superior se for um inglês.

Investigado no âmbito do processo "Saco Azul" por suspeitas de corrupção, envolvendo o Benfica, Bruno Paixão terminou em 2021 uma carreira de 30 anos. Começou como árbitro entre 1990/1991 e terminou como videoárbitro. Na sequência deste caso, que continua a fazer correr muita tinta, o antigo árbitro disse estar em "falência técnica" para sublinhar a sua inocência. Bruno Paixão recebeu quase 44 mil euros brutos no último ano como árbitro.

Como em todos ou quase todos os outros sectores laborais, também no que concerne às retribuições na arbitragem, Portugal fica a léguas dos valores que se praticam lá fora, neste caso nos principais campeonatos do Velho Continente.