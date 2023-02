"Repressão e prevenção" para controlar violência dos "casuals" no desporto

Presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto indica o caminho.

A aposta na "repressão e na prevenção", repartidas entre Estado e clubes, é o caminho para lidar com os perniciosos adeptos "casuals", defende a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

"A vertente da repressão é importante, a investigação e desarticulação - por via da investigação criminal - deste tipo de grupos sem lugar no desporto. O seu afastamento dos recintos desportivos é obrigatório", defende o presidente da APCVD, Rodrigo Cavaleiro, em declarações à Lusa.

O responsável comentava a detenção, na quarta-feira, de 30 indivíduos "casuals" ligados a claques de Benfica e Sporting, acusados de crimes violentos, desobediência e participações em rixas.

"Depois vem a vertente mais preventiva, também com intervenção das entidades, sejam publicas ou do âmbito desportivo, nomeadamente os clubes", complementa Rodrigo Cavaleiro.

A responsabilidade dos clubes começa na "identificação de subgrupos ou movimentos mais subversivos ligados a atividades violentas e que podem estar a infiltrar-se nos seus grupos de adeptos" e pode ser complementada pelo "empoderamento de adeptos ou grupos que promovam os valores associados ao desporto", como apoiar as suas equipas e contribuir para o ambiente festivo do espetáculo.

"Há diferentes níveis de intervenção. O Estado tem uma fatia importantíssima e papel de liderança na luta contra a violência e criminalidade, mas não podemos menosprezar o importante papel dos clubes em passar esse final, uma mensagem para os adeptos", sintetizou.

O presidente da APCVD destaca a importância de separar os "casuals" dos adeptos "ultra", recordando que os primeiros, mais do que defenderem um clube, estão verdadeiramente focados na "violência e nos confrontos físicos".

"Os adeptos de matriz casual distinguem-se dos outros e são quase uma metamorfose do hooliganismo dos anos 1970 e 1980 no Reino Unido, que ainda se mantém em alguns países, mas com um código de atuação e de vestuário muito próprios, com roupas de marca desportiva, habitualmente a preços mais elevados, uma forma de fugir ao controlo policial", ilustrou.

Quarta-feira, a PSP realizou uma megaoperação dirigida a grupos de "casuals" ligados ao fenómeno desportivo, nomeadamente à violência associada a claques do Benfica e Sporting, tendo detido 30 pessoas, uma das quais em flagrante delito, com posse de arma de fogo.