Relatório e Contas de 2023/24 da Liga Portugal aprovado por unanimidade

Foi ainda provado um voto de louvor à Liga e ao presidente Pedro Proença pela forma como geriu o caso BSports.

O Relatório de Atividades e Contas, referente à temporada 2023/24, da Liga Portugal foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária realizada esta segunda-feira, na sede do organismo, no Porto.

O documento apresenta uma previsão de resultados operacionais superior a um milhão de euros (€1,110M), com receitas acima dos 26 milhões de euros (€26,487M).

Na reunião de hoje, já liderada pelo novo presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Mendes Gomes, foi também aprovado por unanimidade um voto de louvor à Liga Portugal e ao presidente Pedro Proença pela gestão que fizeram do caso BSports, em que Mário Costa, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral, se vê envolvido num alegado esquema de tráfico de seres humanos.

Confira as apostas-chave que constam no Plano de Atividades:

1. O Adepto como eixo central do espetáculo desportivo: Porque os adeptos são a alma do Futebol Profissional e é para eles que trabalhamos, temos de ir ao encontro daquelas que são as suas expectativas, tornando-o o eixo central de todas as decisões;

2. A Valorização e capacitação dos Agentes Desportivos: A formação é um dos pilares fundamentais para um Futebol profissionalizado. A Liga Portugal continuará a aposta numa formação cada vez mais sólida e exigente;

3. A Valorização das Competições Profissionais: A qualidade do produto estará, sempre, no topo das prioridades, tornando as provas organizadas pela Liga Portugal cada vez mais competitivas e atrativas;

4. A Liga Portugal como Agente Central de Crescimento do Futebol Profissional em Portugal: A Liga Portugal liderará pelo exemplo, não só na discussão de temas relevantes para a indústria mas também na garantia de valores como Ética, Transparência e Credibilidade;

5. A Internacionalização da marca Liga Portugal: Dar cada vez maior visibilidade ao Futebol Profissional português no estrangeiro, seja das competições ou em eventos de dimensão mundial, como o Thinking Football Summit, será outro dos eixos prioritários;

6. A Centralização dos Direitos Audiovisuais: A Liga Portugal continuará a trabalhar num processo irreversível e determinante para a sustentabilidade e competitividade do Futebol Profissional, garantindo um modelo em que todos os Clubes saiam a ganhar;

7. A Diminuição dos custos de contexto do Futebol Profissional: A Liga Portugal continuará a lutar para garantir condições que permitam dotar as Sociedades Desportivas de argumentos competitivos semelhantes com os que são dados aos seus principais concorrentes a nível internacional.