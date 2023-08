Balneário, redes e parte do relvado: incêndio em Lordelo atinge estádio do Aliados

Incêndio em Lordelo no concelho de Paredes obriga a cortar A42, também

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde em Lordelo, no concelho de Paredes, afetou o estádio do Aliados de Lordelo, clube cuja equipa principal compete no Distrital do Porto.

Segundo as primeiras informações disponíveis, numa altura em que o combate ao incêndio prossegue, uma rede do campo e parte do relvado junto da baliza norte acabaram mesmo por arder. Mais tarde, o presidente do clube, Nuno Miguel Martins Silva, acrescentou a O JOGO que parte dos balneários foi igualmente afetada. Os bombeiros procuram agora evitar que o campo sintético, onde as equipas treinam, seja igualmente afetado pelas chamas.

Este é o mesmo incêndio que obrigou ao corte da autoestrada A42 nos dois sentidos, revelou o Comando Regional da Área Metropolitana do Porto. O incêndio "não está controlado".

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14h40 e o fogo está a ser combatido por 75 operacionais, apoiados por 19 viaturas e um meio aéreo.

