O treinador do FC Porto foi expulso após reagir a uma falta de Otávio no início da compensação final.

Roger Schmidt, então treinador do Bayer Leverkusen, recusou sair do campo depois de expulso pelo árbitro no jogo com o Leverkusen. Uma recusa que durou nove minutos e que mais tarde lhe valeu uma suspensão de três jogos e 20 mil euros de multa. Aconteceu em 2016, num jogo da Bundesliga.

Na altura, o agora treinador do Benfica, repetidamente, recusou-se a aceitar ser expulso depois de protestar uma decisão da arbitragem.

Esta quarta-feira, na Supertaça, que o Benfica acabou por conquistar, repetiu-se algo semelhante, mas tendo como protagonista Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto foi expulso após reagir a uma falta de Otávio no início da compensação final. O árbitro Luís Godinho expulsou o técnico portista, mas este, depois, não quis sair de campo.

Sérgio Conceição fez gestos de que dali não saía, falou com o capitão Marcano (Pepe já tinha sido expulso) e este conversou com o árbitro.

Luís Godinho esperou vários minutos a que Conceição saísse e acabou por ir conversar com o técnico do FC Porto, que depois, finalmente, deixou o banco. E o jogo foi logo reatado de imediato.