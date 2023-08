Recorde de assistências nas competições profissionais

Adeptos do Benfica

176.150 espectadores nos estádios na segunda jornada dos campeonatos profissionais

Depois de concluída a segunda jornada das Liga Portugal Betclic e Liga Portugal SABSEG, os números das assistências atingiram registos históricos, quebrando mesmo recordes em termos de público presente nas bancadas dos estádios que receberam os 18 jogos das duas competições profissionais.

No total, estiveram 176.150 espectadores nos estádios na segunda jornada dos campeonatos profissionais portugueses, melhor número de que há registo no acumulado das duas competições (a melhor marca até ao momento estava nos 163.131 espectadores, alcançada na época 2015-16).



Do número agora alcançado, 146.082 adeptos marcaram presença nos jogos da Liga Portugal Betclic, a terceira melhor marca desde que há registo, enquanto 30.068 estiveram nos jogos da Liga Portugal SABSEG: novo recorde da segunda prova dos escalões profissionais em Portugal.