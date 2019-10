Ranking: o ponto da situação e uma soberana chance para Portugal

Portugal está muito perto do tão desejado sexto lugar do ranking UEFA, neste momento ocupado pela Rússia.

Portugal tem na terceira jornada da fase de grupos das competições europeias, de terça a quinta-feira, uma soberana ocasião para ultrapassar a Rússia e instalar-se no milionário sexto lugar do 'ranking' da UEFA.

Num duelo por três equipas na Champions 2021/22, duas delas com entrada direta, as equipas lusas partem para mais uma ronda a míseros 0,1 pontos das russas (43,449 contra 43,549), pelo que, na prática, só precisam de conseguir resultados idênticos.

As formações lusas beneficiam do facto de os seus triunfos e empates valerem mais (0,4 e 0,2 contra 0,333 e 0,166, respetivamente), porque os russos têm de os dividir por seis (número de equipas com que começaram) e os portugueses por cinco.

Desta forma, Portugal saltará para sexto, no final da terceira ronda da Liga Europa, na quinta-feira, se no conjunto dos jogos somar pelo menos três pontos (dois por vitória e um por empate) e a Rússia não fizer melhor.

Ainda sem pontos no Grupo G da Liga dos Campeões, o Benfica é quarta-feira o primeiro a entrar em ação, na receção ao Lyon, que já bateu na Luz (4-3 em 2010/11). Na receção a franceses, os encarnados nunca perderam (10 vitórias e quatro empates).

Quinta-feira, na Liga Europa, também jogam nos seus recintos o Sporting, frente aos noruegueses do Rosenborg, no Grupo D, e o FC Porto, face aos escoceses do Rangers, no Grupo G.

Por seu lado, o Braga, invicto na Europa (cinco vitórias e um empate), visita os turcos do Besiktas, no Grupo K, enquanto, no F, o Vitória de Guimarães enfrenta o seu encontro mais complexo, no reduto do Arsenal.

Ao contrário de Portugal, a Rússia enfrenta uma jornada complexa, com o CSKA Moscovo a ser a sua grande esperança, já que é anfitrião dos húngaros do Ferencvaros, em encontro do Grupo H.

Ainda na Liga Europa, para o Grupo C, o Krasnodar, 'carrasco' do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Champions, visita os turcos do Trabzonspor.

Na Liga dos Campeões, o Lokomotiv, de João Mário e Éder, visita a Juventus, de Cristiano Ronaldo, na terça-feira, em embate do Grupo D, e, no dia seguinte, o Zenit, que na última ronda bateu em casa o Benfica (3-1), desloca-se a Leipzig.

As formações lusas estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual -- uma entrada direta na Champions e outra na terceira pré-eliminatória -, está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.