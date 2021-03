Racismo é "problema real no desporto": "Ir mais além na preveção e penalização"

Fernando Gomes, Pedro Proença e João Paulo Rebelo participaram na apresentação de um estudo sobre discriminação no desporto em Portugal.

No domingo, Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, foi apresentado o site do projeto português "Black Lives Matter in Football", além do "Estudo Nacional sobre o Racismo no Futebol em Portugal", um projeto desenvolvido pela Associação Plano i e com a colaboração da FPF.

Numa sessão virtual, que contou com a presença de Fernando Gomes, Pedro Proença e João Paulo Rebelo, foram apresentadas as conclusões do estudo e falou-se da discriminação no desporto. O presidente da FPF, Fernando Gomes, reiterou a necessidade de erradicar estes fenómenos e lamentou as conclusões do estudo apresentado. "O desporto e o futebol têm um papel insubstituível na promoção dos ideais de paz, solidariedade e tolerância. Estas iniciativas que temos desenvolvido são instrumentos que têm como objetivo o fim da intolerável utilização do futebol como veículo de comportamentos racistas, sexistas ou xenófobos", referiu. "Não posso deixar de lamentar as conclusões do estudo. Se mais de metade dos inquiridos diz que já assistiu a manifestações de racismo, se assinalam a violência verbal como principal expressão desses comportamentos e se os adeptos e as claques são identificados como principais autores, não podemos deixar de admitir que temos de ir mais além na prevenção e penalização", acrescentou.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, lembrou o Caso Marega para saudar a evolução na forma como estes episódios têm sido tratados, não esquecendo que "há muitos outros casos". "Existe racismo no desporto, é um problema real e temos de o erradicar. Não há razão para qualquer fenómeno desta natureza no desporto. No Caso Marega, a única coisa de positivo que se pode salientar é o facto de termos percebido que as autoridades estão mais sensíveis a estas questões. Tanto que fizeram o seu trabalho e esses adeptos estão impedidos de frequentar recintos desportivos. Mas há muitos outros casos, com menos mediatismo, e que não deixam de ser destrutivos. Isso deve preocupar-nos", salientou. O mesmo episódio foi lembrado por Pedro Proença, presidente da Liga, que disse que casos como o referido "devem envergonhar-nos a todos". "Dizer não ao racismo é uma luta de todos e nós, enquanto Liga Portugal, assumimos essa responsabilidade. O futebol tem de assumir a bandeira da igualdade, sendo a modalidade com maior expressão social", concluiu.