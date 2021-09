Quem é favorito a vencer o campeonato? Os apostadores acreditam no Benfica

Longe de Benfica, FC Porto e Sporting, surge o Braga

Por influência ou não da classificação da Liga, certo é que neste momento o Benfica surge como o principal candidato a suceder ao Sporting como campeão nacional. Pelo menos essa foi a conlusão da Solverte.pt.

Segundo a casa de apostas, "o favorito a vencer o campeonato português é o Benfica, com 51% de probabilidade de ser o campeão 2021-2022 (odd 1.95)", um facto que vai de encontro ao que sucedeu o ano passado, sensivelmente por esta altura. É que em 2020, o clube encarnado também figurava como "o mais provável campeão, com 66% de probabilidade, até perder o favoritismo em fevereiro, na decisiva derrota contra o Sporting", acrescenta a nota da Solverde.

Atrás do Benfica, nesta "corrida", surge o FC Porto, com 42,5% de probabilidade de vencer o campeonato (odd 2.35). Uma probabilidade que está em linha com a época passada, quando era igualmente segundo nas preferências, com 54% de probabilidade.

Quanto ao Sporting, campeão em título, aparece de novocomo terceiro favorito, com 23,5% de probabilidade de vitória (odd 4.25). Segundo dados da Solverde.pt, o Sporting tinha apenas 3% de probabilidade de ser campeão na época passada...

Longe de Benfica, FC Porto e Sporting, surge o Braga, com 0,8% de probabilidade de ser campeão (odd 125), seguido de Estoril, Boavista, Santa Clara, e Paços de Ferreira.