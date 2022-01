Que tribunal para o desporto? A resposta numa conferência online

No âmbito da Pós-Graduação de Direito do Desporto da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, realiza-se a conferência online "Que tribunal para o desporto?".

Que tribunal para o desporto? A pergunta terá resposta dia 20 de janeiro no decorrer de uma conferência online, com início marcado para as 18 horas, moderada José Manuel Meirim, antigo presidente do Conselho de Disciplina da FPF.

A lista de oradores é formada por Artur Flamínio da Silva (UAL), José Mário Ferreira de Almeida (TAD), Miguel Lucas Pires (Universidade de Aveiro) e Pedro Costa Gonçalves (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra).

As inscrições podem ser feitas aqui