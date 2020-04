Quatro associações propõem receber as jornadas que faltam da I e II Liga

Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém garantem que reúnem todas as condições.

As associações de futebol de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém emitiram esta terça-feira um comunicado, disponibilizando-se para receber, numa espécie de candidatura conjunta, as jornadas que faltam dos dois escalões profissionais em Portugal.

"Atendendo ao anúncio do senhor Presidente da República do fim do estado de emergência à meia-noite do dia 2 de maio de 2020, a entrada do nosso país numa fase de abertura por pequenos passos e a reunião entre o senhor Primeiro-Ministro os principais clubes nacionais e o presidente da FPF, as associações de futebol de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém analisaram a possibilidade das jornadas em falta da Liga NOS e da Liga PRO poderem vir a ser realizadas em estádios previamente definidos e limitando as deslocações das equipas no território nacional", surge escrito.

"Tendo em atenção a qualidade das infraestruturas desportivas, a boa capacidade hoteleira, das unidades de saúde e da rede viária, bem como a proximidade entre Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém, propõem e disponibilizam toda a colaboração necessária de forma a que as jornadas a realizar das referidas competições tenham como ponto nevrálgico estas quatro regiões, pois, entre outras, a maior dimensão dos recintos desportivos permite que estejam perfeitamente enquadrados na ótica do distanciamento social que teremos de continuar a cumprir", menciona ainda o documento.

As quatro associações "reiteram o pedido a toda a família do futebol para que se mantenha alerta cumprindo as medidas preventivas que como cidadãos devemos adotar para conter a propagação do vírus. Confiamos que juntos iremos superar este momento e que voltaremos seguramente a viver sem medo".