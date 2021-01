Quase um ano depois, ameaças a Varandas dão processo disciplinar ao V. Setúbal

Caso remonta a janeiro de 2020, na receção ao Sporting (1-3).

O V. Setúbal e Carlos Sousa, seu diretor financeiro na época de 2019/20, são alvo de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da FPF.

O caso remonta a 11 de janeiro de 2020, na receção ao Sporting (1-3), com o dirigente a envolver-se numa discussão com Frederico Varandas, presidente leonino, alegadamente com tentativa de agressão. Carlos Sousa terá desafiado Varandas, quando se cruzaram no estádio. "Estás a olhar para mim!? Estiveste no Afeganistão, mas não tenho medo!", terá dito o dirigente do V. Setúbal, em declarações reveladas pela imprensa à data, ao mesmo tempo que se dirigia ao presidente do Sporting com postura ameaçadora.

Do lado sportinguista, Varandas reagiu, alegadamente, com um "Se me tocas, arranco-te a cabeça!", sendo depois acalmados por polícias e espectadores presentes no local.

Quem também estava no local era Reinaldo Teixeira, delegado da Liga, que incluiu o incidente no relatório do jogo.

O processo disciplinar fica em sigilo até desfecho final.