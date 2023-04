Quaresma: "Todos sabem que sou do FC Porto, mas o Sporting está no meu coração"

Declarações de Ricardo Quaresma, internacional português que marcou presença na homenagem a Manuel Fernandes, ex-capitão do Sporting, onde falou sobre o futuro, descartando o final de carreira, aos 39 anos.

Respeitado no Sporting e no FC Porto? "Claro que fico feliz, sempre respeitei o Sporting, foi onde eu cresci e abriu-me as portas para o mundo do futebol. Sempre me trataram como um filho e acho que me ficava mal cuspir num prato onde já comi. Toda a gente sabe que eu sou portista, o FC Porto é o meu clube do coração e um clube que aprendi a amar, mas o Sporting vai estar sempre no meu coração, porque foi onde eu cresci, onde me ensinaram a ser jogador e a ser homem. Acho que esta homenagem serve um pouco para isso também, os clubes não se podem esquecer dos jogadores que tiveram".

Sobre Pepe aos 40 anos: "Fico feliz pelo Pepe. Já disse isto várias vezes, ele tem a idade que tem e continua a ser um dos melhores centrais do mundo. Quem o conhece sabe que ele é um animal e é impressionante como, aos 40 anos, ainda corre ao lado de grandes jogadores. Fico feliz por ele, mas cada um sabe de si e eu sei o que ainda posso fazer e espero fazer mais um ano".