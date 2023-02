Qualidade decaiu e VAR não credibiliza: integrantes do tribunal O JOGO criticam o CA

Erros dos árbitros têm explicações várias, da falta de poder de decisão à de experiência. Trio de ex-juízes muito crítico com o CA. A jornada 22, sobretudo os jogos de Benfica e FC Porto, trouxe lapsos de árbitros e VAR e muita polémica, para a qual tem contribuído, paradoxalmente, esta ferramenta. Soluções para melhorar não se vislumbram.

Com o campeonato a entrar no seu derradeiro terço e a escoar-se cada vez mais depressa a areia na ampulheta das decisões, é natural o aumento do dramatismo em torno das decisões da arbitragem mas não o dos erros dos homens do apito. E que têm aumentado, provocando uma quebra na qualidade das arbitragens, segundo opinião consensual do painel de integrantes do Tribunal O JOGO.

"Constata-se menos sensibilidade ao jogo, pior interpretação", sublinha Jorge Coroado. José Leirós aponta os "demasiados erros, semanalmente, nos vários campeonatos" e Fortunato Azevedo acrescenta que "esta geração em termos de qualidade é das mais fracas das últimas décadas", nomeadamente na falta de "experiência e poder de decisão".