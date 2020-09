"Público nos estádios? É prematuro falar sobre essa matéria nesta altura"

João Paulo Rebelo falou aos jornalistas quando saiu da reunião entre Pedro Proença e o secretário de Estado da Saúde.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e da Juventude, falou esta segunda-feira aos jornalistas à saída da reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Liga, que contou com a presença de António Lacerda Sales e Pedro Proença.

"É uma reunião que a Liga pediu à Secretaria de Estado da Saúde, estive presente a titulo de acompanhamento, é uma situação que envolve o Desporto. Estão a ser discutidos termos de caráter mais técnicos, eu ausento-me um pouco mais cedo, tenho outro compromisso. O que se está a tratar é justamente de agilizar um conjunto de procedimentos para que possamos continuar a ser bem-sucedidos como como fomos ao terminar a Liga na época passada. É isso de que se fala", afiançou João Paulo Rebelo, prosseguindo:

"Público nos estádios? Essa parte já tem vindo a ser trabalhada, estamos a trabalhar com as autoridades de Saúde e com os organizadores, é prematuro estarmos a falar sobre essa matéria nesta altura", afiançou o secretário de Estado, vincando a ideia de iniciar a I Liga 2020/21 com condições de segurança.

"Refletir sobre que forma podemos garantir entre as autoridades e os organizadores que o bom exemplo do término do campeonato na I Liga na época passada se possa repetir nas ligas profissionais. Admito que as conclusões [da reunião] não sejam todas transmitidas hoje. Os organizadores estão disponíveis, as autoridades de saúde também estão. Acredito que chegaremos a bom termo", rematou.