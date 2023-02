PSP mostra material apreendido na operação que deteve "casuals" das claques de Benfica e Sporting

A PSP revelou qual material foi apreendido

Trinta "simpatizantes, adeptos e membros de claques" do Benfica e do Sporting, do movimento Casual, foram esta quarta-feira detidos no âmbito de uma operação que investiga confrontos ocorridos junto aos dois estádios lisboetas.

André Teixeira, comissário responsável pela operação, explicou também que as detenções desta quarta-feira têm a ver com "dois crimes distintos" ocorridos em abril do ano passado junto aos complexos desportivos do Sport Lisboa e Benfica (SLB) e do Sporting Clube de Portugal (SCP) e cuja investigação levou à operação "de grande envergadura" na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo.

Mais tarde, num comunicado, a PSP revelou qual material foi apreendido:

- Três armas de fogo, na qual se inclui uma pistola de 9mm e 755 munições de variados calibres;

- Várias armas brancas e armas artesanais;

- Diverso material pirotécnico, como petardos, potes de fumo e tochas.

- 13 artefactos de sinalização marítima;

- 5840,38 doses individuais de haxixe;

- 1016,40 doses individuais de heroína.