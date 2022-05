PSP identificou adepto envolvido em agressões na festa do título do FC Porto

Num vídeo que circula nas redes sociais, são visíveis agressões no topo de um contentor de apoio à claque Super Dragões. A PSP identificou um dos cidadãos envolvidos.

A PSP do Porto comunicou esta quarta-feira que foi identificado um dos agressores em desacatos durante os festejos do título de campeão do FC Porto, na madrugada de 8 de maio. Num vídeo que está a circular nas redes sociais, é possível ver cenas de pancadaria junto de um contentor de apoio à claque dos Super Dragões, nas imediações do Estádio do Dragão.

"A propósito do vídeo com imagens a circular nas redes sociais e nos Órgãos de Comunicação Social relativas a uma ocorrência que envolveu vários cidadãos em desordem, registada cerca das 02h00, do dia 8 de maio, junto de um contentor de apoio de um grupo organizado de adeptos nas imediações do Estádio do Dragão, por ocasião dos festejos da conquista do campeonato de futebol, vem a Polícia de Segurança Pública informar que, no decurso das diligências policiais realizadas pelo dispositivo presente no local, foi possível proceder à identificação de um dos cidadãos envolvidos, tendo sido elaborado Auto de Notícia remetido junto do Ministério Público", adianta aquela força de segurança.

Na mesma noite, e algum tempo depois de acontecerem estes desacatos, Igor Silva, adepto dos azuis e brancos, foi esfaqueado e acabou por morrer, não estando confirmado que estes dois eventos estejam ligados.