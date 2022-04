Próxima AG da European Leagues terá lugar no Porto

Será realizada entre os dias 16 e 18 de novembro. Termina no mesmo dia em que começa a Thinking Football Summit.

A próxima Assembleia Geral da European Leagues vai ter lugar nos dias 16 a 18 de novembro, no Porto, sensivelmente na mesma altura em que irá decorrer o Thinking Football Summit (18 a 20 do mesmo mês).

"A European Leagues atribuiu a realização da próxima Assembleia Geral, na cidade do Porto, de 16 a 18 de novembro, porque esta é a melhor forma de aliar aquilo que é a nossa agenda de trabalho a nível político-institucional com o espetáculo do nosso desporto nos estádios mas também a vertente mais business da indústria do futebol profissional. Nessa altura, a Liga Portugal estará a organizar o Thinking Football Summit, um evento que se tornará rapidamente numa referência europeia do Futebol europeu e um espaço onde será possível debater o desporto ao mais alto nível e sob as mais variadas vertentes", afirmou Alberto Colombo, secretário feral adjunto da European Leagues.

"O esforço e o trabalho que está a ser feito pela Liga Portugal, e pelo seu presidente Pedro Proença, que levou a instituição a um nível de maturidade e credibilidade, é, desta forma, reconhecido por todas as diferentes ligas que compõem a European Leagues", acrescentou.