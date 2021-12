Proposta aprovada: equipas só vão a jogo se tiveram no mínimo 13 jogadores

Belenenses começou o jogo com o Belenenses com apenas nove elementos

Proposta teve um voto contra e dois nulos na Assembleia Geral extraordinária desta terça-feira.

A Assembleia Geral extraordinária da Liga, realizada esta terça-feira no Porto, aprovou alteração ao regulamento de forma a impossibilitar que um jogo tenha início quando uma equipa não tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, um deles guarda-redes. A proposta teve um voto contra e dois nulos.

A alteração surge para que não se repitam outros jogos à imagem do insólito Belenenses-Benfica, disputado a 17 de novembro e a nova condicionante deverá ser publicada já na quarta-feira, a tempo de entrar em vigor na próxima jornada.

Na altura, recorde-se, o Belenenses, a contas com um surto de covid-19, entrou em campo apenas com nove elementos e a partida terminou no início do segundo tempo.