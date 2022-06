Projeto "Futebol 2030" apresentado na sede da Associação de Futebol de Lisboa

Tem como objetivo atingir os 400 mil praticantes até ao final da década.

Foi apresentado esta quarta-feira, na sede da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), o projeto "Futebol 2030", que pretende atingir os 400 mil praticantes até ao final da década, com um aumento significativo no feminino, atualmente com apenas 6% do total de federados.

O Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, fez-se acompanhar pela diretora adjunta Mafalda Urbano e pelos diretores Arménio Pinho e José Ferreira. Nuno Lobo, presidente da AFL, comentou: "Este projeto é da maior importância para todos, desde a base até aos patamares profissionais, e é um exemplo de visão estratégica de excelência, que na minha opinião, é fundamental para sermos ainda melhores. Compete-nos a nós, enquanto instituição, dar-lhe todo o apoio e ajudar com ações concretas na sua implementação. Queremos ajudar a chegar a 2030 ainda mais bem preparados, para que em conjunto com a Espanha, Portugal através da FPF, possa organizar o melhor Campeonato do Mundo de sempre, que, após apresentada a candidatura, confio que nos será atribuído. Tudo faremos para ajudar a formar melhores jogadores, melhores treinadores, melhores árbitros e melhores dirigentes, fazendo as necessárias pontes com as instituições que gerem as diferentes áreas de intervenção e gestão desses intervenientes".

Mais praticantes, mais consumo de futebol e mais organização são três pilares do projeto "Futebol 2030".