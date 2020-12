Proença reage a decisão da Relação no caso Marega: "Incompreensível e lamentável"

Presidente da Liga não compreende a anulação de multa ao adepto encapuzado no jogo entre V. Guimarães e FC Porto que ficou marcado pelo caso Marega.

Pedro Proença recorreu este sábado às redes sociais para reagir à decisão do Tribunal da Relação de Guimarães - adiantada pelo JN - referente aos incidentes do jogo entre V. Guimarães e FC Porto, na época passada, que ficou marcado pelo caso Marega, em que o avançado dos dragões abandonou o relvado depois de ser alvo de insultos racistas.

A Relação anulou a multa imposta ao adepto encapuzado na partida, algo que o presidente da Liga considera "incompreensível e lamentável".

"O Desporto e, em específico, o futebol, tem estado na linha da frente do combate a todas as formas de violência, racismo e intolerância. Exige-se (e bem) mão firme e celeridade às instâncias de justiça desportivas, ao mesmo tempo que se impõem aos promotores a criação de todas as condições para uma eficaz identificação de pessoas a quem tem de ser negado o acesso a espetáculos desportivos. Decisões como esta do Tribunal da Relação de Guimarães são incompreensíveis e lamentáveis, colocando em causa os esforços e investimentos que todas as instâncias desportivas têm feito na exclusão de comportamentos nocivos do Desporto", pode ler-se na publicação de Proença.

Segundo o JN, a Autoridade para a Prevenção e o Combate da Violência no Desporto disse que o apoiante do Vitória quis esconder a cara, violando a lei. Já os juízes consideram que ato se insere na "normalidade", anulando a multa aplicada.