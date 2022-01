Proença participa em encontro de empresários promovido por António Costa

Dirigente que lidera organismo que representa o futebol profissional juntou-se à plateia de empresário "tendo em conta as iminentes alterações do poder político"

Enquanto membro do conselho estratégico da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Pedro Proença participou, esta quarta-feira, num encontro em que António Costa, na qualidade de secretário-geral do Partido Socialista, apresentou propostas sobre concertação social e crescimento económico para o país.

O também presidente da Liga Portugal, conforme contextualiza o organismo que gere o futebol profissional em comunicado, juntou-se à plateia de empresários "tendo em conta as iminentes alterações do poder político" em Portugal, dado que, a 30 de janeiro, vão realizar-se as próximas eleições legislativas.

Ademais, Pedro Proença dirigiu uma missiva aos líderes partidários candidatos ao futuro ato eleitoral para definir o novo governo na qual "reforçou o empenho em contribuir para a reflexão estratégica e definição de planos concretos de ação para uma indústria com peso relevante na economia nacional".