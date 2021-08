Proença: "Não podemos esperar três, quatro, cinco minutos para que se analise uma jogada"

Pedro Proença vinca que as decisões devem ser mais rápidas

Presidente da Liga abordou o VAR em entrevista ao jornal espanhol "El País".

Liga Bwin 2021/22: "Esperamos uma grande competição. Não vamos deixar de ter o nosso DNA, que é o desenvolvimento de. Somos sem dúvida a Liga que, proporcionalmente, vende mais talentos. Temos um novo patrocinador, a Bwin, que será a nova marca. Esperamos 306 jogos extremamente competitivos com até um terço da capacidade do público nos estádios. Será a competição do regresso à normalidade."

VAR: "É uma ótima ferramenta. A Liga portuguesa foi uma das cinco primeiras ligas a ter VAR. Sem dúvida, é uma ferramenta muito positiva na defesa da verdade desportiva e na redução do erro das equipas de arbitragem no futebol. Foi uma grande vitória."

Ainda o VAR: "Pretende-se que o erro de arbitragem seja eliminado do futebol. Não há dúvida de que os erros diminuíram. A consequência é que há maiores coincidências entre mérito desportivo e resultados. É isso que se pretende: que vença o melhor. Obviamente, no futebol, como em todos os desportos, existe uma margem de incerteza que é essencial para continuarmos a amar este jogo. Se o VAR reduz os erros de arbitragem, como já foi demonstrado, a sua aplicação é imprescindível."

Adaptação: "Em Portugal os grandes não resistiram mais que os médios e pequenos. Todos nós temos de nos adaptar. Até os adeptos. A maneira como celebramos um golo hoje não é imediata. Temos de esperar. Existe um atraso. Temos de ter a certeza de que o jogador realmente marcou um golo e que o videoárbitro valida-o. Precisamos exigir respostas mais rápidas do VAR. Não podemos esperar três, quatro, cinco minutos para que se analise uma jogada. Porque futebol é velocidade e dinâmica. Se houver um fora de jogo, por exemplo, a análise tecnológica deve ser imediata."