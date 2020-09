Proença lembra Avante, Fátima e atira: "O que se passou nos Açores é inacreditável"

Presidente da Liga voltou a falar sobre o possível regresso de adeptos aos estádios e apela ao "bom senso".

Pedro Proença, presidente da Liga, voltou a abordar esta segunda-feira o possível regresso do público aos estádios, depois de João Paulo Rebelo ter admitido que espera que tal aconteça "nas próximas semanas".

"Se aceitamos festas do Avante e em Fátima há público, não se consegue entender como não há público nos estádios. As últimas jornadas da I Liga [2019/20] decorreram de forma exemplar, com os planos de contingência. Pedimos testes ao Governo, com mil adeptos nos jogos amigáveis. Ter mil adeptos na Luz para testar... Qualquer comparação com festa do Avante, Fátima, touradas, é discriminatório em relação ao futebol. O que se passou nos Açores é inadreditável, público em jogos e Santa Clara sem público, qualquer pessoa de bom senso não aceita isto", afirmou Proença, em declarações à TVI24, aludindo ao jogo dos esclões inferiores que contou com cerca de duas centenas de adeptos nas bancadas. O líder do organismo que tutela o futebol profissional recordou ainda a reunião que teve com o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales:

"Da reunião do dia 14 com o Governo não saíram as conclusões que esperávamos, mas aguardamos com expectativa pela resposta do Governo ao projeto da Liga, que é o de ter público nos estádios. Temos a expectativa que daqui a um curto espaço de tempo teremos público nos estádios", rematou.