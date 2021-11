Proença lamenta "falta de respostas e de decisões" para o futebol profissional

Mensagem do presidente da Liga pouco depois de Marcelo Rebelo de Sousa anunciar eleições para janeiro.

Pedro Proença, presidente da Liga, deixou esta quinta-feira uma mensagem nas redes sociais, idêntica a uma outra com a data de 26 de outubro, evidenciando "preocupação" relativamente "à falta de respostas e de decisões" no que toca ao futebol profissional por parte do Governo.

"No dia em que o Presidente da República anunciou a dissolução do Governo e decidiu as datas das próximas eleições legislativas, reforço, mais uma vez, a preocupação que tenho em relação à falta de respostas e de decisões, no que ao futebol profissional diz respeito. Por mais que tentemos fazer e arranjar formas e mecanismos no apoio às nossas Sociedades Desportivas, considero que seja de extrema importância termos o suporte do Governo, assim como, respostas às propostas que a Liga Portugal apresenta, como por exemplo, criação de condições fiscais em sede de IVA, IRC e IRS; reformulação do desadequado regime jurídico das Sociedades Desportivas; respostas às dores de implementação do Cartão do Adepto e necessidade de readaptação. São oito os pontos apresentados ao executivo - a centralização dos direitos audiovisuais está em andamento - e para os quais pedimos respostas", enumerou.

"Deixo mais uma vez o alerta de que o futebol, apesar de ser uma indústria com forte contributo em termos de fiscalidade para o país, e de ter um enorme reconhecimento internacional é colocado à margem nos mais diferentes quadrantes. A 'crise' de respostas e soluções é um tema que o Governo não tem conseguido dizimar no futebol profissional", acrescentou Proença.