Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, está com Pedro Proença

Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, acredita que Pedro Proença é o homem no lugar certo.

Esta segunda-feira há Assembleia Geral da Liga e Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, acredita que Pedro Proença tem todas as condições para continuar como presidente do organismo. "Não acredito que vá ser destituído", avançou. E continuou: "O Proença foi o melhor presidente da Liga desde o major Valentim Loureiro, o grande dinamizador do organismo. Toda a contestação que tem vindo a sofrer é resultado do facto de não estar alinhado com o sistema que domina hoje o futebol em Portugal. Ninguém tem coragem de pedir oficialmente a sua demissão porque sabe que não conseguiria".

Lopo indica que Pedro Proença é garantia de "imparcialidade". "Vai ser votado o nosso modelo de governação e com ele virá a obrigatoriedade de marcação de novas eleições. Se o Pedro for candidato terá apoio do Leixões, porque sabemos que defende um futebol mais justo e mais verdadeiro numa altura em que há muitas forças ocultas, que todos sabemos quem são, e poucos têm coragem de dizer. Ele é o garante da imparcialidade entre todos os clubes", garantiu.

Sobre as forças ocultas, o presidente da SAD do emblema de Matosinhos não quis avançar nomes. "Todos sabemos quais são os poderes dominantes no futebol".

"A Liga é uma instituição independente, livre da alçada da FPF e dos clube de forma individual, mas que os defende de forma coletiva, não tomando partido de clubes, mas do todo", concluiu.