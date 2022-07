Proença desvaloriza críticas de Lourenço Coelho, diretor do Benfica

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, à margem do Kick-Off, em que foram entregues alguns prémios relativos à temporada 2021/22 e revelados os calendários da época 2022/23 da Liga Bwin e Liga SABSEG.

Projetos: "Será uma época bastante desafiante para as equipas técnicas e para a habituação do público, que queremos que regresse rapidamente aos estádios. Esta época ficará marcada pela assinatura de que o futebol não para. Ficará marcada por algumas novidades e que nas próximas semanas apresentaremos. Vamo-nos bater pela celeridade processual, pelo regresso do público aos estádios e ainda combater a violência. Tentaremos que seja uma época de regresso do futebol na sua plenitude. É fácil recordar as últimas duas temporadas, com o público a ter acesso limitado e com a pandemia a deixar marcar em algumas sociedades desportivas. Queremos uma nova época cheia de energia, de positividade".

Reuniões com o Ministério da Administração Interna: "Vamos criar medidas juntamente com o Ministério da Administração Interna. Teremos reuniões nas próximas semanas para reorganizar a temporada e queremos que o futebol seja um palco positivo, para onde as famílias possam regressar. A positividade dos dirigentes vai nesse sentido em assembleias gerais e assembleias de presidentes. Há projetos em comum. São muito mais as coias que nos unem do que as que nos separam".

Positividade: "O futebol não pode parar. Vamo-nos bater pelo tempo útil de jogo, pela celeridade processual e também combater a violência. Há a vontade de que o futebol seja positivo e não queremos parar, mesmo numa temporada que registará uma paragem nos meses de novembro e dezembro. É esta positividade que temos de trazer outra vez às competições profissionais".

A perda de jogadores para grandes ligas: "Temos um modelo de jogo subjacente ao desenvolvimento dos jovens jogadores com talento. Temos grande capacidade para produzir talento, tanto de jovens portugueses como de jovens estrangeiros. A nossa liga é altamente competitiva e acaba por alimentar as grandes ligas internacionais. É este o modelo de negócio que nos define e temos que estar preparados para prosseguir, sem diminuir os clubes na sua competitividade internamente e externamente".

A mensagem de Lourenço Coelho, administrador da SAD do Benfica: "Foi uma mensagem bastante positiva. O Benfica foi galardoado com vários prémios, até com o próprio prémio da Fundação Benfica. A mensagem foi muitíssimo positiva. Algumas pessoas têm maior facilidade a expressar-se... Mas neste momento há uma união muito grande entre os clubes no que diz respeito ao futebol profissional. É por aí que vamos continuar a trilhar".

A paragem do campeonato por causa do Mundial do Catar e a violação dos direitos humanos nesse país: "O futebol português, através da sua Fundação, tem apelado ao respeito pelas condições de trabalho, seja qual for o quadrante. O que se passa em algumas esferas preocupa-nos e fazemos o nosso trabalho possível ao que diz respeito à responsabilidade social. É um trabalho transversal. As campanhas que os clubes fizeram na época passada foram extremamente expressivas em relação, por exemplo, às pessoas que estão viver o drama da guerra na Ucrânia. Tudo faremos para contribuir para uma conversa positiva.

Os clássicos: "Aproveito esta oportunidade para falar da nova época desportiva que iniciará com um clássico fortíssimo, entre o Braga e o Sporting. Teremos depois à terceira jornada um outro clássico que nos vai agarrar e esta positividade não pode parar. Vamos ter uma extraordinária época".