Proença aponta perdas de 200 M€ e vinca necessidade de dupla tutela para o futebol

Direção da Liga esteve reunida esta sexta-feira. Pedro Proença pede, com urgência, mecanismos de apoio para as sociedades desportivas.

Pedro Proença, presidente da Liga, anunciou esta sexta-feira, através da sua página oficial do Facebook, que a Direção do organismo esteve reunida durante a manhã e, em análise ao impacto financeiro da pandemia de covid-19 no futebol profissional, foram registadas perdas superiores a 200 milhões de euros.

O líder da Liga vincou a necessidade de se desbloquear com urgência "alguns apoios" às sociedades desportivas, "tão massacradas no último ano e meio pela pandemia".

"A revisão dos seguros de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, bem como a criação de condições fiscais em sede de IVA, IRC e IRS que proporcionarão uma maior capacidade de captação de investimento no futebol profissional, são dois dos temas que podem, e muito, ajudar os nossos clubes", sugere Proença, reiterando que o futebol profissional deve ter dupla tutela, dos ministérios da Educação e da Economia.

"A Liga Portugal reitera, também, a necessidade de o futebol profissional ter dupla tutela - ministérios da Educação e da Economia - e a necessidade de reformular o desadequado regime jurídico das sociedades desportivas", prossegue Pedro Proença. "Além destes quatro pontos, é necessário apostar numa participação multi-institucional na regulamentação das matérias deixadas em aberto pela lei da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos e, por último, mas não menos importante, a alteração do regime das apostas desportivas, com vista a estabelecer uma distribuição justa e equitativa da receita obtida pelas casas de apostas", acrescenta.