Proença anuncia constituição de empresa para a centralização dos direitos televisivos

Presidente da Liga diz que se trata do "primeiro grande passo".

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, anunciou que esta quinta-feira, com a constituição da respetiva empresa, "foi dado o primeiro grande passo para a centralização dos direitos audiovisuais" dos campeonatos profissionais.

Pedro Proença, que falava durante as cerimónias de assinatura de um memorando de entendimento com a SIGA (Sport Integrity Global Alliance) e de entrega do certificado ISO 37001 - Sistema de Gestão Anticorrupção, considerou que este "foi o passo maior que foi dado nos últimos 20 anos nesta indústria".

Recorde-se que em janeiro passado, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento para concretizarem a centralização dos direitos televisivos até 2027/28.

Esse acordo, aprovado pelas direções dos dois organismos, visava criar uma sociedade, nos próximos meses, tendo "como único propósito" a "gestão do processo de negociação centralizada dos direitos de transmissão televisiva das competições profissionais".