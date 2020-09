Proença aborda Sporting-Gil Vicente e revela que quarentena será reavaliada

Presidente da Liga explicou que o quadro de quarentena a aplicar no futebol profissional será reavaliado pela DGS.

Pedro Proença, presidente da Liga, abordou esta segunda-feira o caso do Sporting-Gil Vicente, jogo da 1ª ronda do campeonato que ficou envolto em dúvidas depois da deteção de vários casos positivos de covid-19 nas duas equipas.

Após a reunião com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o líder do organismo que tutela o futebol profissional explicou que os jogadores de ambos os plantéis - que estiveram em contacto com os infetados - serão testados na terça-feira e, em caso de resultado negativo, poderão jogar.

"Os jogadores serão testados amanhã [terça-feira], de imediato, para que possam estar disponíveis para a próxima jornada. A garantia que temos é que todos os jogadores com resultados positivos farão testes amanhã. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas, testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo", assinalou Proença.

Os jogadores que testaram positivo à covid-19 terão de cumprir os 14 dias de quarentena - ficam, portanto, excluídos da primeira jornada -, mas esse é um quadro que está a ser reavaliado, explicou o presidente da Liga: "O quadro de quarentena está a ser reavaliado e vamos receber instruções claras e objetivas sobre esse tema", asseverou. A assessoria de Proença explicou ainda que está em causa uma redução do período de quarentena de 14 para 10 dias.