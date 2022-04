Proença aborda "reestruturação" do futebol profissional com João Paulo Correia

Dirigente apresentou, em reunião, ao novo titular da secretaria de Estado da Juventude e do Desporto medidas consideradas "vitais para robustecimento" deste setor de atividade

Proença, presidente da Liga Portugal, reuniu-se, esta sexta-feira, pela primeira vez com João Paulo Correia, novo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, reuniu, para expor múltiplas medidas que visam a "reestruturação" do futebol profissional.

"Receber [João Paulo Correia] incorpora um simbolismo que se materializará em novas e significativas conquistas. A Liga Portugal continuará a ser um agente dinamizador de pontes e construtor de soluções que empoderem esta indústria. Estou certo de que o Governo acompanhará este caminho", afirmou Proença, citado pelo site do organismo.

A direção da Liga debateu, em reunião com mais de duas horas de duração, entre outros temas, a defendida atualização do regime legal de seguros de trabalho, a implementação de medidas na Lei da Prevenção da Violência, a alteração do regime das apostas desportivas, o processo da centralização dos direitos audiovisuais, a reformulação do regime jurídico das sociedades anónimas desportivas e o enquadramento fiscal para maior captação de investimento.

Além destas medidas consideradas "vitais para o robustecimento do futebol profissional", os responsáveis sublinharam a entendida necessidade de criação de grupo de acompanhamento constituído também por responsáveis de tutelas e do observatório do futebol, dedicado à elaboração de estudos académicos e estatísticos para o impulsionamento do investimento e da internacionalização.

"A direção da Liga Portugal reforçou junto do ​​​​​​​poder político, desde sempre, as medidas que considerava vitais para a afirmação e valorização do Futebol Profissional Português", sublinhou o organismo, em comunicado publicado.

Pedro Proença esteve ladeado, na reunião tida com João Paulo Correia na sede da Liga, por Tiago Madureira e Helena Pires, respetivos diretores para as áreas de comunicação e de competições, além de outros elementos executivos.