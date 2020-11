Processos disciplinares para o Braga, Pepa, Mikel Agu e não só

Divulgou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol esta terça-feira.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao Braga, a Mikel Agu, médio do V. Guimarães, a Pepa, treinador do Paços de Ferreira, a Hugo Seco, jogador do Farense e, na II Liga, a Diogo Godinho e Álvaro Pacheco, presidente da SAD e treinador do Vizela, respetivamente.

Os bracarenses vão ter que responder por críticas feitas ao CD e ao videoárbitro na newsletter do clube de 3 de novembro, na qual foram criticados os castigos a David Carmo e Fransérgio, expulsos no dérbi com o Vitória, bem como "erros incompreensíveis" do VAR nas "primeiras seis jornadas".

A SAD dos arsenalistas fez queixa ao CD de Mikel Agu por "eventual agressão" num jogo da I Liga, sem que o comunicado do órgão disiciplinar tenha mencionado a partida em questão.

Por outro lado, Pepa vai ter que responder pelas declarações feitas no final do jogo perante o FC Porto, que os pacenses venceram por 3-2. "O que aconteceu na primeira parte foi vergonhoso", comentou.

Hugo Seco, do Farense, também vai ter que responder pelas críticas às arbitragens, designadamente por afirmações feitas após o embate entre Belenenses SAD e Farense (1-1). " Estão a brincar com o nosso esforço. Já a semana passada foi um escândalo, toda a gente assistiu e hoje aconteceu isto. Quem nos tira pontos desta forma devia ser castigado", atirou.

Já Diogo Godinho e Álvaro Pacheco tinham criticado a arbitragem do Arouca-Vizela.