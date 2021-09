Primeiro presidente da Liga de Clubes morre aos 98 anos

Além de presidir ao organismo e a um antigo clube lisboeta, João Aranha esteve ligado à Imprensa e passou pelo departamento de futebol de Alvaldade

João Aranha, primeiro presidente da história da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), cujo cargo foi exercido entre 1978 e 1980, morreu esta quarta-feira, aos 98 anos de idade, informou a organismo. As causas não foram reveladas.

"É um dia profundamente triste para todos nós que acordámos com a notícia do falecimento do nosso querido Fundador da Liga Portugal, João Aranha. O legado do nosso primeiro Presidente é enorme e será honrado para sempre. À família, aos amigos e a todos os que tiveram o privilégio de consigo privar e trabalhar, uma palavra de alento", referiu Pedro Proença, citado em comunicado da LPFP.

Além de presidente do organismo durante três anos consecutivos, João Aranha foi jornalista, cronista, liderou a Associação de Futebol de Lisboa (AFL), foi presidente da extinta CUF, vice-presidente do Sporting e elemento chefe do departamento de futebol leonino.

Como forma de respeito pelo legado e pela memória de João Aranha, a LPFP vai homenageá-lo em todos os jogos das quintas jornadas da Liga Bwin e Liga SABSEG, a ocorrerem este fim-de-semana, com o cumprimento de um minuto de silêncio antes do apito inicial.