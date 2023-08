Primeiro Conceição, depois Roger Schmidt: o programa antes da Supertaça

Treinador do FC Porto faz a antevisão a partir das 12h00, enquanto o técnico do Benfica aborda o clássico de Aveiro na tarde de terça-feira.

Benfica e FC Porto medem forças a partir das 20h45 de quarta-feira para a Supertaça, o primeiro troféu do futebol profissional em Portugal, num clássico marcado para Aveiro.

Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, Roger Schmidt e um jogador farão a conferência de imprensa a partir das 18h15, seguindo-se (19h00) um treino, com 15 minutos abertos aos jornalistas, em Aveiro.

No que toca ao FC Porto, Sérgio Conceição irá pela primeira vez falar aos jornalistas desde que terminou a temporada passada, no caso na antevisão agendada para as 12h00, na qual terá a companhia de um jogador dos dragões. O treino tem início às 10h30, igualmente com 15 minutos abertos, no Olival.

