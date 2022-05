Primeiras mãos dos futuros play-offs da Liga têm árbitros definidos

Desafios estão agendados para o próximo sábado

Hugo Miguel e Luís Godinho foram os árbitros nomeados, respetivamente, para ajuizarem o Chaves-Moreirense e o Alverca-Sp. Covilhã, jogos da primeira mão referente aos play-offs de acesso às próximas Liga Bwin e Liga SABSEG.

Os desafios estão agendados para o próximo sábado (dia 21). Em Chaves, a bola começará a rolar às 20 horas, enquanto em Alverca arrancará às 17 horas.

Chaves (terceiro classificado do segundo escalão) e Moreirense (17.º classificado da liga principal) disputam uma vaga na futura edição da Liga Bwin, enquanto Alverca (vencedor do play-off da Liga 3) e Covilhã (17.º posicionado no segundo escalão) medem forças para assegurar um lugar na Liga SABSEG em 2022/23.

Chaves-Moreirense (sábado, 20h)

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Ricardo Santos

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Vasco Santos

AVAR: Hugo Ribeiro

Alverca-Covilhã (sábado, 17h)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: André Narciso

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos