Presidente do Belenenses pede que o Governo "não se esqueça do Desporto"

Patrick Morais de Carvalho frisou efeitos da pandemia nos clubes durante a tomada de posse dos órgãos sociais do clube do Restelo.

O presidente reeleito do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, manifestou este sábado preocupação com os efeitos da pandemia de covid-19, durante a tomada de posse dos órgãos sociais, pedindo ao Governo para "não se esquecer do desporto".

Numa cerimónia que "decorreu sem sessão pública, em virtude do atual estado de calamidade que o país enfrenta", o dirigente vincou "os condicionalismos e dificuldades sociais, financeiras e desportivas que os efeitos da pandemia irão necessariamente causar aos clubes e ao desporto em geral", voltando a apelar à "necessidade do Governo não se esquecer do desporto e dos clubes na hora de fazer a distribuição das verbas que virão da Europa".

Patrick Morais de Carvalho foi reeleito no passado dia 17 de outubro como presidente do Belenenses para o triénio 2020-2023, com 63,53 por cento dos votos, perante a concorrência de outros dois candidatos (Luís Figueiredo e Carlos Canhoto Fernandes) ao cargo que desempenha desde 2014.

Tal como Patrick Morais de Carvalho, também Pedro Pestana Bastos e João Morão foram reconduzidos como presidentes da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), respetivamente.

O objetivo para o novo mandato passa por "quatro eixos prioritários", com o presidente a mostrar confiança no cumprimento dos mesmos: "o regresso do Belenenses aos campeonatos profissionais, continuar a fazer avançar o projeto de requalificação do Restelo, fidelizar os cerca de 9000 sócios do clube reforçando esta base associativa e, por fim, manter o ecletismo apresentando equipas cada vez mais competitivas".

O advogado, de 50 anos, afirmou que "o Belenenses é hoje uma entidade credível perante atletas, treinadores, funcionários e também face a todas as entidades com quem se relaciona e essa é a maior conquista dos últimos anos, devendo manter-se acima de tudo".