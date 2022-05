Presidente do Belenenses aponta à subida administrativa à Liga 3: "Dizem os regulamentos..."

Responsável máximo do emblema do Restelo recordou, por causa do não licenciamento da SAD do Cova da Piedade, confirmado em 11 de maio, as regras delineadas pela FPF

A derrota no play-off de acesso à Liga 3, ante o Moncarapachense, não tirou a esperança a Patrick Morais de Carvalho de ver o Belenenses no terceiro escalão. O presidente do clube do Restelo reclamou a aplicação dos regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol com base na falta de certificação do Cova da Piedade.

"Não é o Belenenses que diz, é o que dizem os regulamentos. Havendo alguma SAD ou SDUQ na Liga 3 que não conseguisse se certificar [junto da FPF], subirá o terceiro melhor classificado das duas séries do Campeonato de Portugal [neste caso o Belenenses]", afirmou, Patrick Morais de Carvalho, em declarações ao "ZeroZero".

O Belenenses foi, em 2021/22, o melhor terceiro classificado do Campeonato de Portugal, ao somar 16 pontos na série B, mais dum do que o homólogo Leça (série A), e os regulamentos federativos indicam que, em caso de falta de licenciamento de uma SAD em competição na Liga 3, o lugar deverá ser ocupado pelo terceiro classificado do escalão imediatamente abaixo com mais pontos conseguidos em campo.

Em 11 de maio, uma fonte ligada à SAD do Cova da Piedade, confirmou, à Agência Lusa, que a entidade falhara a certificação junto da Federação Portuguesa de Futebol pelo que não poderia inscrever-se nos campeonatos nacionais na época 2022/23, pelo que deverá competir na I Divisão da Associação de Futebol (AF) de Setúbal.

O Cova da Piedade esperou por um acordo com a SAD até ao encerramento do processo de certificação, mas não houve entendimento e sociedade desportiva falhou, desta forma, o prazo para concluir o processo exigido pela Federação Portuguesa de Futebol.