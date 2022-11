Presidente da FPF lamenta morte de João Tavares Semedo

O legado de João Semedo levou também a Associação de Futebol de Lisboa a lamentar a sua morte, endereçando "as mais sentidas condolências à família e amigos", bem como à Academia Johnson, o projeto de que era presidente e fundador

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte, esta quarta-feira, de João Tavares Semedo, fundador da Academia do Johnson, projeto social e desportivo de apoio a crianças e jovens.

"O presidente da FPF lamenta o desaparecimento do fundador da Academia do Johnson, que trabalhava com crianças e jovens de bairros desfavorecidos. João Tavares Semedo, antigo jogador e treinador de futsal, conhecido como 'Johnson', faleceu esta quarta-feira, aos 50 anos, devido a problemas de saúde", refere a FPF.

Leia também Seleção Pedro Mendes e o Mundial de 2010: "Pepe? Se eu desse a receita..." Antigo médio elogia "constelação de estrelas" da Espanha de então e também Carlos Queiroz e deixa uma mensagem aos jogadores de Fernando Santos: "Tragam o troféu que no dia 19 cá estaremos, todos juntos, para vos recebermos."

O legado de João Semedo levou também a Associação de Futebol de Lisboa a lamentar a sua morte, endereçando "as mais sentidas condolências à família e amigos", bem como à Academia Johnson, o projeto de que era presidente e fundador.

Mais cedo, também o Presidente da República lamentou a morte João Semedo Tavares, lembrando a Academia por ele fundada, pelo "exemplo e ativismo na inclusão dos jovens pelo desporto".

Leia também Mundial 2022 Selecionador dos Estados Unidos pede desculpa ao Irão A supressão do símbolo de Alá da bandeira do Irão numa publicação do Instagram motivou uma queixa do país à FIFA contra a federação de futebol dos Estados Unidos.

Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o trabalho da Academia do Johnson, "associação que tantas vidas tocou no concelho da Amadora e no país", que visitou em fevereiro de 2020.

Nascido na Cova da Moura, na Amadora, distrito de Lisboa, João Semedo foi inspirador para centenas de crianças e jovens, que há anos apoiava através de atividades desportivas e sociais.

O seu trabalho social partiu da própria experiência de vida, assumiu a sua passagem pela prisão e fez disso uma lição, que procurou transmitir.

Criou a Academia do Johnson, para promover atividades e iniciativas sociais desportivas, educativas, culturais e recreativas e também para a integração de jovens reclusos e ex-reclusos.

Johnson, que foi jogador e treinador de futsal, fez palestras em que contava o seu percurso, defendendo que o crime não compensa e que o futuro passa pela educação e pelo desporto.

O seu lema "Somos Aquilo que Fazemos!" foi multiplicado nos últimos anos em vários espaços sociais.