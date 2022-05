Presidente da FPF emociona-se ao receber prémio Carreira da FEP

Fernando Gomes emocionou-se ao receber o Prémio Carreira da Faculdade de Economia do Porto

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, emocionou-se ao receber o Prémio Carreira da Faculdade de Economia do Porto (FEP) 2022, enquanto discursava e agradecia a ajuda de familiares e amigos.

"A FEP, que hoje me homenageia, foi o espaço que concretizou as minhas ambições académicas e me permitiu uma carreira desportiva de alto rendimento, mas também a casa onde conheci amigos e colegas presentes nas horas mais difíceis. Estar aqui hoje é um espaço de emoção que me faz regressar ao orgulho que a minha mãe, os meus irmãos, a minha mulher e os meus filhos sempre sentiram por me ter formado nesta casa", expressou o antigo aluno.

Ao longo do seu discurso, Fernando Gomes recordou os tempos da sua licenciatura em Economia na FEP, salientando a importância de antigos professores e colegas, perante uma sala composta pelos vários órgãos da faculdade e alunos finalistas.

"A FEP, como lugar da minha formação académica e ética foi, é e será sempre uma instituição ligada à memória, emoção e felicidade pessoal. Mesmo sabendo que a gratidão é a memória do coração, não conseguirei fazer justiça a tudo o que recebi e aprendi", vincou.

Depois de passar em revista os passos do seu trajeto profissional e académico - recordando também a altura em que foi professor assistente na faculdade -, tendo destacado ainda o trabalho das equipas que liderou ou fez parte, o presidente da FPF deixou ainda um conselho aos estudantes.

"Se os atuais alunos podem ver no meu trajeto [um exemplo a seguir] e uma forma de construírem carreiras sólidas e gratificantes, que se inspirem no conhecimento e valores desta casa e sigam o vosso caminho. Certamente que ele vos conduzirá aos vossos sonhos. Sejam aquilo que fazem, não sejam aquilo que dizem", finalizou.

O diretor da FEP, José Varejão, considerou que a atribuição do prémio a Fernando Gomes foi feita não só pelo que concretizou no mundo do desporto e do futebol, mas também pelo modo como "a exerceu".

"Temos em consideração essas duas dimensões, a atividade profissional e o modo como é exercida, que representa em todos os premiados os valores que a faculdade se reconhece e quer promover. Não se trata de oferecer um prémio, mas de reconhecer o mérito e contributo [de Fernando Gomes] para a atividade profissional, a visibilidade positiva do que é ser o papel de um economista e gestor no mundo profissional e para a faculdade em último caso", explanou aquando da entrega do galardão.

O Prémio Carreira FEP, lançado pela primeira vez em 2011, já distinguiu Daniel Bessa, Rui Rio, Elisa Ferreira, Manuel Oliveira Marques (a titulo póstumo), Miguel Cadilhe, Francisco Olazabal, Fernando Teixeira dos Santos, Ricardo Fonseca, Alberto Teixeira, José Pinheiro Pinto e Carlos da Silva Costa.