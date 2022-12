Presidente da APAF enumera agressões na distrital: "Fim de semana negro para o futebol e arbitragem"

Luciano Gonçalves revelou alguns episódios de agressões no futebol e futsal distrital que aconteceram este fim de semana.

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), lamentou uma série de agressões que aconteceram este fim de semana no futebol e futsal distrital.

Leia a publicação na íntegra:

"Fim de semana negro para o futebol e para a arbitragem.

Os tristes, frustrados, imbecis, ignorantes, cobardes, fracos, parvos, infelizes e selvagens saíram à rua, ou melhor foram ao futebol e futsal distrital.

Como é possível continuar gente desta fazer parte do desporto?

Vejam os episódios deste negro fim de semana:

- Thiago Cardoso Silva, delegado da equipa Arsenal 72 DC da AF Lisboa que agrediu o árbitro do jogo, felizmente foi logo detido e será presente a tribunal amanhã de manhã;

- Miguel Ângelo Costa do Silves FC da AF Algarve, agrediu cobardemente o árbitro;

- Diogo Miguel Soares jogador do Atlético Povoense da AF Lisboa agrediu o árbitro do encontro com violência na cabeça;

- Um adepto imbecil afeto ao Romariz FC da AF Aveiro agrediu à pedrada o árbitro assistente;

- Marcos António Santos Duarte jogador do CR Chãs da AF Leiria agride cobardemente árbitro num jogo de futsal;

- Um adepto do Salgueiros da AF Porto entra dentro de campo agarra o equipamento do árbitro e tenta agredir o jovem árbitro num jogo de sub-15;

- Dois adeptos do Rabo Peixe da AF Ponta Delgada agrediram um jovem árbitro num jogo de infantis;

- em atualização...

Como é possível, até quando isto vai continuar? Somos todos negligentes e um dia vamos todos ficar com as mãos manchadas, estamos a fazer, estamos a lutar, existem condenações, mas está a ser muito pouco.

Deixo para finalizar a reflexão, será que estas atitudes cobardes destes ignorantes, podem ter influência da perceção do jogo de ontem? Se tiver, ainda mais parvos e fracos são...

Peço às entidades judiciais, Conselhos Disciplina e Associações Futebol que sejam célebres e exemplares com os castigos e punições aos criminosos, é o mínimo.

Desejo as melhoras e muita força a todos os árbitros e equipas de arbitragem envolvidas nestes tristes episódios."