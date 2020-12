Presidente da AF Algarve destaca fair-play de todos os agentes 

Na sequência da atribuição do Prémio Revelação, pelo IPDJ

A recente conquista do Prémio Revelação do Cartão Branco para a Associação de Futebol do Algarve (AF Algarve), atribuído pelo IPDJ, "é o coroar de um excelente trabalho que todos os agentes desportivos do futebol e do futsal da região têm desenvolvido nos últimos anos e particularmente na última época, na qual, em ano de estreia, no escalão de benjamins, foram mostrados vários cartões brancos a atletas, treinadores e dirigentes pelos seus gestos exemplares dentro do campo", diz Reinaldo Teixeira, presidente da Direção da AF Algarve, considerando, contudo, que "o fair-play dos agentes algarvios não se cinge apenas aos terrenos de jogo, onde conseguem ser simultaneamente aguerridos e competitivos".

"São valores éticos que os acompanham no seu dia a dia, nos treinos, nas infraestruturas desportivas, nos balneários e na própria relação, de respeito e de elevação, que mantêm com a Associação", continua o dirigente, que realça "a dedicação e apostura construtiva dos Órgãos Sociais, dos dirigentes, dos treinadores, dos jogadores e de todos os elementos que compõem a estrutura dos clubes, que, incansavelmente, lutam diariamente em prol do desenvolvimento das suas coletividades e, consequentemente, das modalidades na região, sem nunca esquecer os árbitros que tão bem acolheram a iniciativa do cartão branco e que tão bem a aplicaram".

"Ter um comportamento adequado nas derrotas e reconhecer o mérito dos adversários nesses momentos, por exemplo, são valores que nos devem nortear sempre e em qualquer circunstância", realça Reinaldo Teixeira

Por outro lado, "é também missão da Associação de Futebol do Algarve incentivar os seus clubes a manter comportamentos de bom trato e acolhimento, valorizando as boas atitudes dos seus agentes, seja no Algarve, no restante território nacional ou em qualquer parte do mundo onde se pratique futebol ou futsal, porque entendemos que o desporto é o melhor meio para fortalecer esta cultura de solidariedade que deveria estar de forma constante nas nossas vidas. Deixar os balneários minimamente arrumados - como já é prática de alguns clubes que demonstram muito bons exemplos, que esperamos que sejam gradualmente aplicados por todos os nossos filiados e pela grande comunidade desportiva -, saber ter um comportamento adequado nas derrotas e reconhecer o mérito dos adversários nesses momentos, por exemplo, são valores que nos devem nortear sempre e em qualquer circunstância", refere o responsável associativo.

Para fortalecer esse objetivo, à Direção da AF Algarve cabe a dupla função de ser igualmente praticante e embaixadora desses princípios e de continuar a promover ações de sensibilização na área da ética desportiva, como fez recentemente com a Formação Contínua de Treinadores "Os Novos Desafios da Ética Desportiva no Contexto Atual".